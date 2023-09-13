Женская сборная Украины по баскетболу потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИБА

ФИБА обновила мировой рейтинг женских сборных. В нем сборная Украины потеряла восемь позиций, опустившись на 34-е место по сравнению с последним обновлением рейтинга, которое состоялось в феврале 2023 года.

Наша команда не играла официальных матчей почти год, что и повлияло на позиции других сборных.

Данный рейтинг будет использован при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025. Сама жеребьевка состоится 19 сентября.

34 место Украины в мировом рейтинге должно позволить попасть во вторую корзину при жеребьевке, поскольку четыре сохозяйки будущего чемпионата Европы (Италия, Греция, Чехия и Германия) все находятся выше Украины в рейтинге.

Рейтинг ФИБА женских сборных:

1. США – 834,6

2. Китай – 687,1

3. Австралия – 668,3

4. Испания – 662,1

5. Канада – 655,4

6. Бельгия – 654,6

7. Франция – 643,8

8. Бразилия – 612,6

9. Япония – 604,4

10. Сербия – 579,3

…

34. Украина – 232,0