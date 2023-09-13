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Женская сборная Украины по баскетболу потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИБА
Не очень приятная новость для нашей команды
фото - fiba.basketball
ФИБА обновила мировой рейтинг женских сборных. В нем сборная Украины потеряла восемь позиций, опустившись на 34-е место по сравнению с последним обновлением рейтинга, которое состоялось в феврале 2023 года.
Наша команда не играла официальных матчей почти год, что и повлияло на позиции других сборных.
Данный рейтинг будет использован при жеребьевке квалификации на Евробаскет-2025. Сама жеребьевка состоится 19 сентября.
34 место Украины в мировом рейтинге должно позволить попасть во вторую корзину при жеребьевке, поскольку четыре сохозяйки будущего чемпионата Европы (Италия, Греция, Чехия и Германия) все находятся выше Украины в рейтинге.
Рейтинг ФИБА женских сборных:
1. США – 834,6
2. Китай – 687,1
3. Австралия – 668,3
4. Испания – 662,1
5. Канада – 655,4
6. Бельгия – 654,6
7. Франция – 643,8
8. Бразилия – 612,6
9. Япония – 604,4
10. Сербия – 579,3
…
34. Украина – 232,0
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