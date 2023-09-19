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Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперников по квалификации на Евробаскет-2025
Наша команда может преодолеть квалификацию
Фото: ФБУ
Женская сборная Украины узнала соперников по квалификации на чемпионат Европы 2025 года.
По итогам жеребьевки, которая состоялась в Швейцарии, команда Евгения Мурзина попала в группу G вместе со сборными Сербии, Португалии и Северной Македонии.
На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе.
Результаты жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2025:
А: Испания, Хорватия, Нидерланды, Австрия;
В: Венгрия, Словения, Болгария, Финляндия;
С: Бельгия, Польша, Литва, Азербайджан;
D: Великобритания, Швеция, Дания, Эстония;
E: Франция, Латвия, Израиль, Ирландия;
F: Турция, Словакия, Румыния, Исландия;
G: Сербия, Украина, Португалия, Северная Македония;
H: Босния и Герцеговина, Черногория, Швейцария, Люксембург;
I: Италия, Греция, Чехия, Германия.
Квалификация на чемпионат Европы будет проходить во время трех "окон": 9-12 ноября 2023 года, 7-10 ноября 2024 года, а также 6-9 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет две игры в каждом окне.
Напомним, чемпионат Европы впервые пройдет сразу в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции. Каждая страна-хозяин примет матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.
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