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Прикарпатье-Говерла обыграла Днепр в товарищеском турнире

Баскетбол
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Следующие матчи команды проведут уже завтра

Прикарпатье-Говерла обыграла Днепр в товарищеском турнире

Фото: ФБУ

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Прикарпатье — Говерла одержала победу в матче подготовительного турнира Кубок Ивано-Франковска, одержав на домашнем паркете Днепр - 73:70.

Самым результативным игроком матча стал Павел Горобченко, набравший 17 очков, 7 передач и 7 подборов (РЭ 21).

У Днепра 14 очков и 9 подборов набрал центровой Сергей Загреба (РЭ 19).

Говерла выиграла второй матч на домашнем турнире и в заключительной игре будет противостоять Строителю.

Днепр сыграет против Политехники-Галичины.

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В статье: БК Днепр Прикарпатье-Говерла
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