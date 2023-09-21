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Прикарпатье-Говерла обыграла Днепр в товарищеском турнире
Следующие матчи команды проведут уже завтра
Фото: ФБУ
Прикарпатье — Говерла одержала победу в матче подготовительного турнира Кубок Ивано-Франковска, одержав на домашнем паркете Днепр - 73:70.
Самым результативным игроком матча стал Павел Горобченко, набравший 17 очков, 7 передач и 7 подборов (РЭ 21).
У Днепра 14 очков и 9 подборов набрал центровой Сергей Загреба (РЭ 19).
Говерла выиграла второй матч на домашнем турнире и в заключительной игре будет противостоять Строителю.
Днепр сыграет против Политехники-Галичины.
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