Политехника не сумела отыграться в матче с Будивельником в товарищеском турнире

Будивельник одержал вторую победу на подготовительном турнире - Кубке Ивано-Франковска-2023.

Львовяне выиграли первую половину, но в третьей четверти пропустили мощный рывок соперника. Ключевым в этом матче стало преимущество чемпионов Украины на щитах.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий киевлян Павел Буренко, который к 15 очкам добавил 5 передач и 3 подбора (РЭ 17).

Заключительный матч на турнире киевляне сыграют против хозяев площадки Прикарпатья-Говерлы, а Политехника будет играть против Днепра 22 сентября.

Кубок Ивано-Франковска-2023. 21 сентября

Политехника-Галичина — Будивельник 64:70 (18:22, 21:15, 7:22, 18:11)