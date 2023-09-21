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Политехника не сумела отыграться в матче с Будивельником в товарищеском турнире

Баскетбол
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Гости деклассировали соперников в третьей четверти

Политехника не сумела отыграться в матче с Будивельником в товарищеском турнире

instagram.com/bc_budivelny

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Будивельник одержал вторую победу на подготовительном турнире - Кубке Ивано-Франковска-2023.

Львовяне выиграли первую половину, но в третьей четверти пропустили мощный рывок соперника. Ключевым в этом матче стало преимущество чемпионов Украины на щитах.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий киевлян Павел Буренко, который к 15 очкам добавил 5 передач и 3 подбора (РЭ 17).

Заключительный матч на турнире киевляне сыграют против хозяев площадки Прикарпатья-Говерлы, а Политехника будет играть против Днепра 22 сентября.

Кубок Ивано-Франковска-2023. 21 сентября

Политехника-Галичина — Будивельник 64:70 (18:22, 21:15, 7:22, 18:11)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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