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Политехника не сумела отыграться в матче с Будивельником в товарищеском турнире
Гости деклассировали соперников в третьей четверти
instagram.com/bc_budivelny
Будивельник одержал вторую победу на подготовительном турнире - Кубке Ивано-Франковска-2023.
Львовяне выиграли первую половину, но в третьей четверти пропустили мощный рывок соперника. Ключевым в этом матче стало преимущество чемпионов Украины на щитах.
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий киевлян Павел Буренко, который к 15 очкам добавил 5 передач и 3 подбора (РЭ 17).
Заключительный матч на турнире киевляне сыграют против хозяев площадки Прикарпатья-Говерлы, а Политехника будет играть против Днепра 22 сентября.
Кубок Ивано-Франковска-2023. 21 сентября
Политехника-Галичина — Будивельник 64:70 (18:22, 21:15, 7:22, 18:11)
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