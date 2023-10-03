Днепр одержал победу над Будивельником в центральном матче

Будивельник принимал Днепр в центральном матче тура Суперлиги.

Будивельник имел небольшое преимущество на щитах, Днепр лучше атаковал с дистанции. Днепру удалось совершить рывок в третьей четверти и получить 8 очков преимущества перед заключительной десятиминуткой.

В заключительной десятиминутке днепряне удержали одержанное преимущество и довели матч до победы со счетом 72:66.

​​Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — Днепр 66:72 (15:17, 21:20, 15:22, 15:13)