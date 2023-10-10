Святослав Михайлюк набрал 15 очков в первом предсезонном матче за Бостон

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел первый предсезонный матч за Бостон.

Напомним, что летом 2023 украинец сменил команду.

Михайлюк сыграл 25 минут, за которые набрал 15 очков, собрал 3 подбора, сделал 1 передачу при 4 фолах.

Михайлюк стал третьим по результативности в команде, уступив лишь Пейтону Притчарду и Далано Бентону.

Команда украинца уступила 107:114. Следующий матч предсезонной подготовки Бостон проведет в ночь на 12 октября против Филадельфии.