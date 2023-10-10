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Святослав Михайлюк набрал 15 очков в первом предсезонном матче за Бостон
Неплохой матч в исполнении украинца
Фото: ФБУ
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел первый предсезонный матч за Бостон.
Напомним, что летом 2023 украинец сменил команду.
Михайлюк сыграл 25 минут, за которые набрал 15 очков, собрал 3 подбора, сделал 1 передачу при 4 фолах.
Михайлюк стал третьим по результативности в команде, уступив лишь Пейтону Притчарду и Далано Бентону.
Команда украинца уступила 107:114. Следующий матч предсезонной подготовки Бостон проведет в ночь на 12 октября против Филадельфии.
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