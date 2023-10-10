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Дончич: Если вернусь в Европу, то это будет Реал Мадрид

Баскетбол
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Баскетболист высказался по поводу карьеры

Дончич: Если вернусь в Европу, то это будет Реал Мадрид

Фото: Sportsnet

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Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич высказался по поводу предстоящей товарищеской встречи с мадридским "Реалом", которая состоится сегодня, 10 октября.

"Если я когда-нибудь вернусь в Европу, то это будет Мадрид, 100%. Я ждал этого матча несколько месяцев. Наверняка это будет одна из самых особенных игр для меня, если не самая особенная. Я много раз говорил об этом Марку Кьюбану, и он всегда отвечал мне, что эта игра обязательно состоится.

Я скучаю по Пабло Ласо. Пабло Ласо был моим первым тренером, он дал мне очень много. Теперь у него есть шанс в «Баварии». Я знаю, что в Мадриде его очень любят. Он очень много дал этому клубу, и они, конечно, скучают по нему", — приводит слова Дончича Eurohoops.

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В статье: Лука Дончич Даллас Маверикс
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