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Днепр сумел продлить победную серию благодаря победе над Киев-Баскетом
Команда демонстрирует невероятный результат
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Лидер Суперлиги Днепр одержал победу над хозяевами площадки баскетболистами Киев-Баскета со счетом 91:73.
К середине матча Днепр доминировал на площадке, и уже после второй четверти довел свое преимущество до 18 очков.
После большого перерыва игра выровнялась, обе четверти второй половины матча завершились с равным счетом, что и позволило гостям довести игру до победы.
У победителей отличился Александр Тарасенко, набравший 25 очков (4/5 трехочковых, 9/11 по игре).
У Киев-Баскет Даня Кингсби набрал 34 очка, обновив рекорд результативности сезона Суперлиги.
Киев-Баскет свой следующий матч домашнего баблу проведет 19 октября против Кривбасса, а Днепр уже завтра сыграет против Черкасских Мартышек.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Днепр 73:91 (17:23, 14:26, 18:18, 24:24)
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