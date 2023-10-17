Днепр сумел продлить победную серию благодаря победе над Киев-Баскетом

Лидер Суперлиги Днепр одержал победу над хозяевами площадки баскетболистами Киев-Баскета со счетом 91:73.

К середине матча Днепр доминировал на площадке, и уже после второй четверти довел свое преимущество до 18 очков.

После большого перерыва игра выровнялась, обе четверти второй половины матча завершились с равным счетом, что и позволило гостям довести игру до победы.

У победителей отличился Александр Тарасенко, набравший 25 очков (4/5 трехочковых, 9/11 по игре).

У Киев-Баскет Даня Кингсби набрал 34 очка, обновив рекорд результативности сезона Суперлиги.

Киев-Баскет свой следующий матч домашнего баблу проведет 19 октября против Кривбасса, а Днепр уже завтра сыграет против Черкасских Мартышек.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр 73:91 (17:23, 14:26, 18:18, 24:24)