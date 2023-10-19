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Филадельфия определилась с кандидатурой на замену Хардену
Также клуб выставил ультиматум
Фото: Philadelphia Inquirer
Стало известно, каких игроков пытается заполучить "Филадельфия Сиксерс" от "Лос-Анджелес Клипперс" в ходе переговоров по обмену разыгрывающему Джеймса Хардена.
"Джеймс Харден явно потерял терпение по отношению к организации. Теперь "Сиксерс", как мне сказали, хотят Теренса Мэнна, один незащищённый пик первого раунда и один обмен на выбор. "Клипперс" это не устраивает", — написал инсайдер Шэмс Чарания.
Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне "Филадельфии".
В минувшем сезоне НБА Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.
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