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Запорожье деклассировало Прикарпатье-Говерлу
Матч прошел "в одну корзину"
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20 октября состоялся поединок, в котором Прикарпатье-Говерла играла с Запорожьем. Номинальные гости сегодняшнего поединка сумели одержать уверенную победу со счетом 59:76.
Дебют поединка прошел под диктовку своих условий Запорожьем. Имея явное преимущество гости в течение десятиминутки вели с разницей в 10 очков и забрали её - 24:17.
Во второй четверти Прикарпатья-Говерла превзошла соперника и приблизилась к оппоненту на дистанцию четырех пунктов. И все же соперник не собирался так просто сдаваться и вернул преимущество на отметку "10".
Во второй половине игры Запорожье уверенно держало соперника на дистанции и сумело довести матч до победы. В итоге запорожцы не разрешили сопернику выиграть хотя бы одну четверть.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла-КФВ — Запорожье 59:76(17:24, 12:17, 17:17, 13:18)
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