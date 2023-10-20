Будивельник благодаря камбэку обыграл Политехнику-Галичину

Столичный Будивельник одержал победу над Политехникой-Галичиной со счетом 92:81 в матче Суперлиги.

Хозяева совершили стартовый рывок 9:2, однако преимущество сохранялось недолго и киевляне почти сразу догнали соперника – 12:10. Впоследствии Политехника-Галичина совершила еще один рывок, увеличив свое преимущество до 12 очков - 22:10 и все же выиграла четверть.

Уже во второй игре перевернулась с ног на голову и теперь Будивельник громил Политехнику.

После большого перерыва команды заиграли надежнее в защите, поэтому результативность обоих коллективов упала и Будивельник контролировал ситуацию на площадке, держа соперника на расстоянии 15-20 очков, и довел матч до победы.

Завтра, 21 октября, Политехника-Галичина сыграет с Запорожьем, а Будивельник встретится с Ровным.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Будивельник 81:92 (28:25, 13:30, 15:18, 25:19)