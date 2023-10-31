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Филадельфия договорилась с Клипперс об обмене Хардена
Игрок все же сможет сменить клуб
Фото: basketnews.com
Руководства "Филадельфии Сиксерс" и "Лос-Анджеелс Клипперс" достигли соглашения по поводу обмена разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
Действующий контракт Хардена рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который он заработает $ 35,64 млн. Летом 2024 года Джеймс станет неограниченно свободным агентом.
Отметим, что 34-летний баскетболист настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне "Филадельфии". У игрока испорчены отношения с руководством клуба.
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