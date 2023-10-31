Филадельфия договорилась с Клипперс об обмене Хардена

Руководства "Филадельфии Сиксерс" и "Лос-Анджеелс Клипперс" достигли соглашения по поводу обмена разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Действующий контракт Хардена рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который он заработает $ 35,64 млн. Летом 2024 года Джеймс станет неограниченно свободным агентом.

Отметим, что 34-летний баскетболист настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне "Филадельфии". У игрока испорчены отношения с руководством клуба.