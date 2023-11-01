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Стало известно, когда Харден может дебютировать за Клипперс
Баскетболист может приступить к тренировкам в ближайшие дни
Фото: Philadelphia Inquirer
Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что новичок "Лос-Анджелес Клипперс" разыгрывающий Джеймс Харден приступит к тренировкам с командой в ближайшие дни, а также назвал возможную дату дебюта игрока.
"Новая звезда "Клипперс" Джеймс Харден начнёт тренироваться в ближайшие дни и, возможно, дебютирует в понедельник в матче с "Нью-Йорк Никс" в "Мэдисон Сквер Гарден", — написал Чарания на своей странице в соцсети Х.
Напомним, Харден стал игроком "Лос-Анджелес Клипперс" в результате обмена с "Филадельфией Сиксерс".
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