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Стало известно, когда Харден может дебютировать за Клипперс

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Баскетболист может приступить к тренировкам в ближайшие дни

Стало известно, когда Харден может дебютировать за Клипперс

Фото: Philadelphia Inquirer

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Авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что новичок "Лос-Анджелес Клипперс" разыгрывающий Джеймс Харден приступит к тренировкам с командой в ближайшие дни, а также назвал возможную дату дебюта игрока.

"Новая звезда "Клипперс" Джеймс Харден начнёт тренироваться в ближайшие дни и, возможно, дебютирует в понедельник в матче с "Нью-Йорк Никс" в "Мэдисон Сквер Гарден", — написал Чарания на своей странице в соцсети Х.

Напомним, Харден стал игроком "Лос-Анджелес Клипперс" в результате обмена с "Филадельфией Сиксерс".

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В статье: Джеймс Харден
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