Прометей попрощается с четырьмя ведущими игроками

Баскетбольный клуб "Прометей" объявит об уходе из команды четырех игроков. Об этом сообщает ВasketNews.

Во вчерашнем победном матче латвийско-эстонской лиги против "Ригас-Зелли" (92-79) не играли Маркус Кин, Рашард Келли, Вячеслав Петров и Андрей Войналович. Именно с ними планирует попрощаться команда.

Такое решение было принято после поражения "Прометея" в игре против "Вулвз" в Еврокубке (71-85). После игры против "Парижа" (79:96) президент "Прометея" Владимир Дубинский анонсировал "болезненные изменения" в команде.