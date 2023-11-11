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Прометей попрощается с четырьмя ведущими игроками
Вынужденное решение на фоне неудач
Фото: prometeybc.com
Баскетбольный клуб "Прометей" объявит об уходе из команды четырех игроков. Об этом сообщает ВasketNews.
Во вчерашнем победном матче латвийско-эстонской лиги против "Ригас-Зелли" (92-79) не играли Маркус Кин, Рашард Келли, Вячеслав Петров и Андрей Войналович. Именно с ними планирует попрощаться команда.
Такое решение было принято после поражения "Прометея" в игре против "Вулвз" в Еврокубке (71-85). После игры против "Парижа" (79:96) президент "Прометея" Владимир Дубинский анонсировал "болезненные изменения" в команде.
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