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Алексей Лень получил травму в матче с Кливлендом
Игрок не сумел доиграть матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НБА против Кливленда из-за травмы.
Игрок получил повреждение ноги и пока неизвестно, сможет ли он восстановиться к следующему матчу. До повреждения Алексей успел набрать 2 очка и сделать 3 ассиста.
В сезоне игрок в среднем проводит на паркете 7 минут и набирает 2,6 очка.
A look at the collision with Kings center Alex Len and Caris LeVert. Len will not return after turning his right ankle. pic.twitter.com/JjaAi2R1Gs— Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 14, 2023
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