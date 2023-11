Алексей Лень получил травму в матче с Кливлендом

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НБА против Кливленда из-за травмы.

Игрок получил повреждение ноги и пока неизвестно, сможет ли он восстановиться к следующему матчу. До повреждения Алексей успел набрать 2 очка и сделать 3 ассиста.

В сезоне игрок в среднем проводит на паркете 7 минут и набирает 2,6 очка.

A look at the collision with Kings center Alex Len and Caris LeVert. Len will not return after turning his right ankle. pic.twitter.com/JjaAi2R1Gs