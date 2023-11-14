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Алексей Лень получил травму в матче с Кливлендом

Баскетбол

Игрок не сумел доиграть матч

Алексей Лень получил травму в матче с Кливлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НБА против Кливленда из-за травмы.

Игрок получил повреждение ноги и пока неизвестно, сможет ли он восстановиться к следующему матчу. До повреждения Алексей успел набрать 2 очка и сделать 3 ассиста.

В сезоне игрок в среднем проводит на паркете 7 минут и набирает 2,6 очка.

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Алексей Лень
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