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Стефен Карри реализует не менеё четырёх трёхочковых на протяжении 14 матчей
Невероятный результат
Разыгрывающий, лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри реализует не менее четырёх трёхочковых бросков на протяжении 14 матчей. Он повторил свой рекорд, который ранее установил в период с 20 января по 11 февраля 2021 года.
Стоит отметить, что первым, кому удалось продемонстрировать такую серию, был Джеймс Харден. Если Карри сумеет записать в свой актив как минимум четыре трёхочковых в следующей встрече, то станет единоличным обладателем рекорда.
Напомним, сегодня, 21 ноября, в городе Сан-Франциско (США) на арене "Чейз Центр" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный "Голден Стэйт Уорриорз" и "Хьюстон Рокетс".
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