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Стефен Карри реализует не менеё четырёх трёхочковых на протяжении 14 матчей

Баскетбол

Невероятный результат

Стефен Карри реализует не менеё четырёх трёхочковых на протяжении 14 матчей

Новина українською
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Разыгрывающий, лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри реализует не менее четырёх трёхочковых бросков на протяжении 14 матчей. Он повторил свой рекорд, который ранее установил в период с 20 января по 11 февраля 2021 года.

Стоит отметить, что первым, кому удалось продемонстрировать такую серию, был Джеймс Харден. Если Карри сумеет записать в свой актив как минимум четыре трёхочковых в следующей встрече, то станет единоличным обладателем рекорда.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в городе Сан-Франциско (США) на арене "Чейз Центр" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный "Голден Стэйт Уорриорз" и "Хьюстон Рокетс".

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Стефен Карри
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