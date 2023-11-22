Киев-Баскет разгромил Старый Луцк в матче Суперлиги

Киев-Баскет одержал победу над Старым Луцком со счетом 90:66 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Киев-Баскет играл без четырех основных игроков, которые выбыли из-за травмы, но это не помешало команде выиграть первую четверть.

Во второй Старый Луцк держался в игре и даже сокращал свое отставание, но в целом Киев-Баскет спокойно удерживал комфортное для себя преимущество.

После большого перерыва результативность команд упала, но подопечные Владимира Холопова продолжали контролировать игру и уверенно выиграли встречу

У победителей два игрока оформили дабл-дабл - Марканис Хаймон стал самым результативным в команде с 21 очком и 10 подборами, а Вадим Заплотинский набрал 17 очков, сделал 13 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Киев-Баскет 66:90 (15:28, 26:26, 10:16, 15:20)