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Киев-Баскет разгромил Старый Луцк в матче Суперлиги
Доминирование одной из команд было очевидным
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет одержал победу над Старым Луцком со счетом 90:66 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Киев-Баскет играл без четырех основных игроков, которые выбыли из-за травмы, но это не помешало команде выиграть первую четверть.
Во второй Старый Луцк держался в игре и даже сокращал свое отставание, но в целом Киев-Баскет спокойно удерживал комфортное для себя преимущество.
После большого перерыва результативность команд упала, но подопечные Владимира Холопова продолжали контролировать игру и уверенно выиграли встречу
У победителей два игрока оформили дабл-дабл - Марканис Хаймон стал самым результативным в команде с 21 очком и 10 подборами, а Вадим Заплотинский набрал 17 очков, сделал 13 подборов, 4 передачи и 4 блок-шота.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк — Киев-Баскет 66:90 (15:28, 26:26, 10:16, 15:20)
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