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Райан Гарсия: Я хочу заполучить свой реванш с Джервонтой Дэвисом

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Боксер настроен решительно

Райан Гарсия: Я хочу заполучить свой реванш с Джервонтой Дэвисом

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Американский боксёр Райан Гарсия (23-1, 19 KO) заявил о желании провести реванш с соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

"Я хочу заполучить свой реванш. И я хочу сделать это в правильном весе. Он знает, что я не был собой, и мне плевать, что говорят. Я не выступаю так, я намного лучше. Мне плевать, что он победил, дайте мне реванш.

Я буду побеждать, и, если мне придётся побить Теофимо Лопеса и Девина Хейни, чтобы добиться реванша, я это сделаю", — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

2 декабря в Хьюстоне (США) Гарсия сразится с соотечественником Оскаром Дуарте (26-1-1, 21 KO).

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