Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время выступления в НБА.

Это случилось после матча регулярного чемпионата с "Филадельфией Сиксерс", в котором "Лейкерс" уступили со счётом 94:138. Проигрыш с разницей "-44" стал для форварда самым большим в карьере. Ранее он проигрывал с разницей "-42".

Отметим, что Леброн в матче с "Филадельфией" набрал 18 очков и совершил пять результативных передач.