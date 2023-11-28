  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

Баскетбол

Баскетболист с разницей -44 проиграл

Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время выступления в НБА.

Это случилось после матча регулярного чемпионата с "Филадельфией Сиксерс", в котором "Лейкерс" уступили со счётом 94:138. Проигрыш с разницей "-44" стал для форварда самым большим в карьере. Ранее он проигрывал с разницей "-42".

Отметим, что Леброн в матче с "Филадельфией" набрал 18 очков и совершил пять результативных передач.

По теме
yellow-arrow
НБА. Филадельфия уничтожила Лейкерс, Юта вырвала победу в Нью-Орлеана
yellow-arrow
Названы составы групп квалификационных турниров к Олимпиаде 2024 года
yellow-arrow
ФИБА назвала страны, которые примут квалификационные турниры к ОИ в 2024 году
ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости