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Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА
Баскетболист с разницей -44 проиграл
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время выступления в НБА.
Это случилось после матча регулярного чемпионата с "Филадельфией Сиксерс", в котором "Лейкерс" уступили со счётом 94:138. Проигрыш с разницей "-44" стал для форварда самым большим в карьере. Ранее он проигрывал с разницей "-42".
Отметим, что Леброн в матче с "Филадельфией" набрал 18 очков и совершил пять результативных передач.
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