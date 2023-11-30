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Джеймс, Дэвис и Расселл установили рекорд Лейкерс в НБА

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Джеймс, Дэвис и Расселл установили рекорд Лейкерс в НБА

Фото: Sportscasting

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Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" Д’Анджело Расселл, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили интересный рекорд команды в матче с "Детройт Пистонс" (133:107).

Впервые в истории "Лейкерс" три игрока набрали более 25 очков, имея при этом показатель "плюс-минус" не менее "+25".

Разыгрывающий Расселл оформил 35 очков и завершил встречу с показателем "плюс-минус" – "+31", тяжёлый форвард Дэвис набрал 28 очков ("+29"), а легкий форвард Джеймс записал на своё счёт 25 очков ("+26").

Напомним, на данный момент "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает седьмое место в Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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