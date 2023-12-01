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Детройт стал 13-й командой в истории НБА, которая не выиграла ни единого матча в течение календарного месяца

Баскетбол

Команда не может набрать оптимальную форму

Детройт стал 13-й командой в истории НБА, которая не выиграла ни единого матча в течение календарного месяца

Новина українською

"Детройт Пистонс" стал 13-й командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которая не смогла выиграть ни одного матча в течение календарного месяца.

В ноябре клуб из штата Мичиган проиграл в 15 встречах. Серия поражений "Детройта", которая началась ещё 31 октября, насчитывает к настоящему моменту 16 игр.

Последней командой, которая проигрывала больше месяца, была "Филадельфия Сиксерс". Это случилось с ней в сезоне-2014/2015. Тогда команда обходилась без побед в октябре, ноябре, а потом ещё и в апреле.

В настоящий момент "Пистонс" занимают последнее место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. Игроки "Детройта" одержали две победы и потерпели 17 поражений.

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