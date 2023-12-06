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Кривбасс набрал 38 очков в матче с Будивельником

Баскетбол

Хозяева одержали разгромную победу

Кривбасс набрал 38 очков в матче с Будивельником

фото - fbu.ua

Новина українською

Чемпион Украины Будивельник одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев Кривбасс - 78:38.

Киевляне доминировали на протяжении всего матча и превосходили соперника по всем игровым компонентам. Преимущество Будивельника было очень ощутимым.

Лучшим игроком матча стал центровой киевлян Максим Сандул, который оформил дабл-дабл - 12 очков + 15 подборов (РЕ 24).

Суперлига. Регулярный чемпиона

Будивельник - Кривбасс 78:38 (16:8, 26:11, 21:6, 15:13)

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