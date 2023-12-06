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Кривбасс набрал 38 очков в матче с Будивельником
Хозяева одержали разгромную победу
фото - fbu.ua
Чемпион Украины Будивельник одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев Кривбасс - 78:38.
Киевляне доминировали на протяжении всего матча и превосходили соперника по всем игровым компонентам. Преимущество Будивельника было очень ощутимым.
Лучшим игроком матча стал центровой киевлян Максим Сандул, который оформил дабл-дабл - 12 очков + 15 подборов (РЕ 24).
Суперлига. Регулярный чемпиона
Будивельник - Кривбасс 78:38 (16:8, 26:11, 21:6, 15:13)
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