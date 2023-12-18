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НБА. Бостон Михайлюка громит Орландо, Голден Стэйт потерпел поражение от Портленда

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Бостон Михайлюка громит Орландо, Голден Стэйт потерпел поражение от Портленда

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Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 декабря, состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА. "Бостон Селтикс" Святослава Михайлюка одержал уверенную победу над "Орландо Мэджик". Сам же украинец провел этот матч на скамейке запасных.

Регулярный сезон НБА. 18 декабря. Результаты

"Бостон Селтикс" — "Орландо Мэджик" — 114:97.

"Сан-Антонио Спёрс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 110:146.

"Милуоки Бакс" — "Хьюстон Рокетс" — 128:119.

"Финикс Санз" — "Вашингтон Уизардс" — 112:108.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 118:114.

Cтоит отметить разыгрывающего "Милуоки" Дэмьена Лилларда. На его счету 39 очков, пять подборов и 11 результативных передач. Также отметим форварда "Орландо" Паоло Банкеро, который отметился 36 очками, 10 подборами и одной передачей.

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