Центровой Оклахомы повторил достижение Тима Данкана

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Оклахома-Сити Тандер" принимает "Мемфис Гриззлиз". На момент написания новости счёт 105:77 в пользу хозяев.

Центровой "Оклахомы" Чет Холмгрен за 25 минут, проведённых на площадке, отметился семью оформленными блок-шотами. На счету новичка также 17 очков, шесть подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель "плюс-минус" баскетболиста составляет "+13".

Примечательно, что 21-летний центровой стал первым новичком с 1998 года как минимум с семью блок-шотами в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Тиму Данкану, ставшему в составе "Сан-Антонио Спёрс" пятикратным чемпионом НБА.