  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Центровой Оклахомы повторил достижение Тима Данкана
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центровой Оклахомы повторил достижение Тима Данкана

Баскетбол

Он отметился семью оформленными блок-шотами

Центровой Оклахомы повторил достижение Тима Данкана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Оклахома-Сити Тандер" принимает "Мемфис Гриззлиз". На момент написания новости счёт 105:77 в пользу хозяев.

Центровой "Оклахомы" Чет Холмгрен за 25 минут, проведённых на площадке, отметился семью оформленными блок-шотами. На счету новичка также 17 очков, шесть подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель "плюс-минус" баскетболиста составляет "+13".

Примечательно, что 21-летний центровой стал первым новичком с 1998 года как минимум с семью блок-шотами в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Тиму Данкану, ставшему в составе "Сан-Антонио Спёрс" пятикратным чемпионом НБА.

По теме
yellow-arrow
Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна
yellow-arrow
Брентли Байнум установил рекорд в Суперлиге
yellow-arrow
Суперлига. Киев-Баскет уверенно справился с Черкасскими Мавпами
Оклахома Сити Тандер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости