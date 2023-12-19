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Центровой Оклахомы повторил достижение Тима Данкана
Он отметился семью оформленными блок-шотами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Оклахома-Сити Тандер" принимает "Мемфис Гриззлиз". На момент написания новости счёт 105:77 в пользу хозяев.
Центровой "Оклахомы" Чет Холмгрен за 25 минут, проведённых на площадке, отметился семью оформленными блок-шотами. На счету новичка также 17 очков, шесть подборов, две результативные передачи и один перехват. Показатель "плюс-минус" баскетболиста составляет "+13".
Примечательно, что 21-летний центровой стал первым новичком с 1998 года как минимум с семью блок-шотами в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Тиму Данкану, ставшему в составе "Сан-Антонио Спёрс" пятикратным чемпионом НБА.
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