  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк может пропустить сегодняшний матч против Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк может пропустить сегодняшний матч против Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Желаем быстрого выздоровления

Михайлюк может пропустить сегодняшний матч против Клипперс

http://throughthephog.com/ throughthephog

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон" опубликовал список игроков, которые могут пропустить сегодняшний матч команды.

В шорт-листе находится украинец Святослав Михайлюк. Причина такого решения – травма левой пяти форварда "Селтикс". В паре с нашим соотечественником еще один форвард "Бостон" Джейсон Тейтум.

Гарантированно не выйдут на игровую площадку Люк Корнет и Кристапс Порзингис.

Отметим, что по статистике Святослав провел на игровой площадке в этом сезоне 11 матчей, в среднем набирая 1,6 очков, 0,8 подбора и 0,4 передачи за игру.

Результаты тура НБА

По теме
yellow-arrow
НБА. Голден-Стейт побеждают Вашингтон, поражения Торонто и Бруклина
yellow-arrow
У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд
yellow-arrow
Энтони Дэвис и Виктор Вембаньяма установили статистическое достижение в НБА
НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости