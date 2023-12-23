Михайлюк может пропустить сегодняшний матч против Клипперс

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон" опубликовал список игроков, которые могут пропустить сегодняшний матч команды.

В шорт-листе находится украинец Святослав Михайлюк. Причина такого решения – травма левой пяти форварда "Селтикс". В паре с нашим соотечественником еще один форвард "Бостон" Джейсон Тейтум.

Гарантированно не выйдут на игровую площадку Люк Корнет и Кристапс Порзингис.

Отметим, что по статистике Святослав провел на игровой площадке в этом сезоне 11 матчей, в среднем набирая 1,6 очков, 0,8 подбора и 0,4 передачи за игру.