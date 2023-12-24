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Детройт проигрывает 26-й матч подряд, это повторение антирекорда НБА
Просто ужасная серия
Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт" повторил антирекорд по самой длинной серии поражений за один сезон, проиграв в субботу вечером "Бруклин Нетс" со счетом 126-115, что стало 26-м поражением подряд.
"Никто из нас никогда не проходил через это. Это самое тяжелое, через что прошел, наверное, каждый из нас, особенно будучи профессионалом" - сказал центровой Исайя Стюарт.
"Пистонс" присоединились к "Кливленд Кавальерс" в сезоне 2010/11 и "Филадельфии Севенти Сиксерс" в сезоне 2013/14, опустившись к статистике 2-27 в свой первый сезон под руководством Монти Уильямса.
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