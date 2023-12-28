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Ронен Гринзбург: Только уважение к Цедевите

Баскетбол

Наставник Прометея подвел итоги

Ронен Гринзбург: Только уважение к Цедевите

фото - fbu.ua

Новина українською

Главный тренер "Прометея" Ронен Гинзбург прокомментировал непростую победу над "Цедевитой-Олимпией" в матче Еврокубка.

- Прежде всего, это очень важная победа для нас. Мы не могли позволить себе проиграть этот матч. Все, о чем мы говорили с игроками, что это команда с последнего места, хоть и с хорошими игроками, что у них не будет многих баскетболистов, мы говорили-говорили-говорили, но все равно не вышли с правильной энергией.

Только уважение к "Цедевите", они играли в хороший баскетбол. Но и мы помогли им в этом. Мы рады, что последние 2-3 минуты мы улучшили защиту и выиграли этот матч. Как я уже говорил, победа - это победа. И мы должны быть счастливы, но нам есть над чем работать.

- В первой половине оппоненты набрали 55 очков, что можете сказать о защите?

- Да не было защиты. Это была будто Летняя лига в первой половине. Это как НБА, потому что в НБА не играют в защите. Как я уже говорил, мы не были готовы, но потом исправили защиту и ситуацию в целом.

- Когда стоит ждать возвращения Ди Джея Кеннеди на площадку?

- Он начнет играть в Латвийско-Эстонской лиге и, надеюсь, к следующему матчу, через две недели, он уже будет готов. Я надеюсь на это.

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Источник:
prometeybc
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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