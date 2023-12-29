НБА. Бостон одержал невероятную победу в овертайме над Детройтом

Сегодня, 29 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В одном из матчей "Бостон Селтикс" одержал волевую победу над аутсайдером "Детройт Пистонс" со счётом 128:122 OT.

Первая половина матча полностью осталась за гостями, у которых до этого было лишь две победы в 30 матчах. Преимущество "Детройта" достигало значения "+21", а к большому перерыву составило 19 очков. Однако в третьей четверти "Селтикс" сделали мощный рывок и полностью отыграли всё отставание.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принял участия в матче.

"Бостон" упрочил лидерство в Восточной конференции, одержав четвёртую победу подряд. "Пистонс" не могут победить на протяжении 28 матчей подряд.

Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:

"Бостон Селтикс" — "Детройт Пистонс" — 128:122 ОТ.

"Миннесота Тимбервулвз" — "Даллас Маверикс" — 118:110.

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Юта Джаз" — 112:105.

"Чикаго Буллз" — "Индиана Пэйсерс" — 104:120.

"Денвер Наггетс" — "Мемфис Гриззлиз" — 142:105.

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Майами Хит" — 102:114.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 105:118.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Шарлотт Хорнетс" — 133:112.

Из индивидуальных выступлений минувшей ночи можно выделить игру защитника "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардса, который принёс своей команде 44 очка и сделал четыре передачи.