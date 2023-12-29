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НБА. Бостон одержал невероятную победу в овертайме над Детройтом
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 29 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись восемь матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В одном из матчей "Бостон Селтикс" одержал волевую победу над аутсайдером "Детройт Пистонс" со счётом 128:122 OT.
Первая половина матча полностью осталась за гостями, у которых до этого было лишь две победы в 30 матчах. Преимущество "Детройта" достигало значения "+21", а к большому перерыву составило 19 очков. Однако в третьей четверти "Селтикс" сделали мощный рывок и полностью отыграли всё отставание.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не принял участия в матче.
"Бостон" упрочил лидерство в Восточной конференции, одержав четвёртую победу подряд. "Пистонс" не могут победить на протяжении 28 матчей подряд.
Все результаты игрового дня НБА 29 декабря:
"Бостон Селтикс" — "Детройт Пистонс" — 128:122 ОТ.
"Миннесота Тимбервулвз" — "Даллас Маверикс" — 118:110.
"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Юта Джаз" — 112:105.
"Чикаго Буллз" — "Индиана Пэйсерс" — 104:120.
"Денвер Наггетс" — "Мемфис Гриззлиз" — 142:105.
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Майами Хит" — 102:114.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 105:118.
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Шарлотт Хорнетс" — 133:112.
Из индивидуальных выступлений минувшей ночи можно выделить игру защитника "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардса, который принёс своей команде 44 очка и сделал четыре передачи.
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