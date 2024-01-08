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Лейкерс впервые с 2020 года одержали две победы подряд над Клипперс

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Команда, до этого, проиграла большинство матчей Клипперс

Лейкерс впервые с 2020 года одержали две победы подряд над Клипперс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

8 января завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Лос-Анджелес Клипперс". Игра завершилась со счётом 106:103 в пользу "Лейкерс".

Примечательно, что "озёрники" впервые с 2020 года одержали над "Клипперс" две победы подряд. Отметим, что с 2015 года "парусники" одержали над "Лейкерс" 29 побед и потерпели восемь поражений.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард, лидер "озёрников" Леброн Джеймс, набравший 25 очков (11 из 19 с игры), сделавший восемь подборов и семь результативных передач. Показатель "плюс-минус" Джеймса составил "+5".

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