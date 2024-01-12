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Днепр разгромил Старый Луцк с разницей в 37 очков

Баскетбол

Тотальное доминирование одной из команд

Днепр разгромил Старый Луцк с разницей в 37 очков

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12 января состоялся матч Суперлиги, в котором Днепр сыграл со Старым Луцком. Победу одержали днепряне со счетом 76:39.

В первой половине матча Старому Луцку удавалось сдерживать фаворита, но после большого перерыва игра шла с большим преимуществом днепрян. У хозяев бабла начались существенные проблемы в нападении и третью четверть они проиграли 19:3. В конце концов Днепр сумел довести игру до победы.
Самым результативным в матче стал Александр Тарасенко с 17 очками, а у Станислава Тимофеенко 14 очков и 8 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Старый Луцк 76:39 (18:9, 17:17, 19:3, 22:10)

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