Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр разгромил Старый Луцк с разницей в 37 очков
Тотальное доминирование одной из команд
фото - Getty Images
12 января состоялся матч Суперлиги, в котором Днепр сыграл со Старым Луцком. Победу одержали днепряне со счетом 76:39.
В первой половине матча Старому Луцку удавалось сдерживать фаворита, но после большого перерыва игра шла с большим преимуществом днепрян. У хозяев бабла начались существенные проблемы в нападении и третью четверть они проиграли 19:3. В конце концов Днепр сумел довести игру до победы.
Самым результативным в матче стал Александр Тарасенко с 17 очками, а у Станислава Тимофеенко 14 очков и 8 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Днепр — Старый Луцк 76:39 (18:9, 17:17, 19:3, 22:10)
Популярное сейчас
- Два игрока Динамо U-19 поедут на сборы с первой командой
- "Он заслужил это". Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
- Динамо окончательно определилось по поводу трансфера лидера Днепра-1
- Святослав Михайлюк набрал 9 очков в матче с Милуоки Бакс
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО