Днепр разгромил Старый Луцк с разницей в 37 очков

12 января состоялся матч Суперлиги, в котором Днепр сыграл со Старым Луцком. Победу одержали днепряне со счетом 76:39.

В первой половине матча Старому Луцку удавалось сдерживать фаворита, но после большого перерыва игра шла с большим преимуществом днепрян. У хозяев бабла начались существенные проблемы в нападении и третью четверть они проиграли 19:3. В конце концов Днепр сумел довести игру до победы.

Самым результативным в матче стал Александр Тарасенко с 17 очками, а у Станислава Тимофеенко 14 очков и 8 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр — Старый Луцк 76:39 (18:9, 17:17, 19:3, 22:10)