Лейкерс не будет вносить изменения в состав зимой

Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм заявил о том, что в команде не планируется изменений этой зимой.

"Опять же, все продолжают говорить о том, что сейчас то время, когда нужно вносить изменения. Но все и так в этом бизнесе понимают, что, если есть возможности стать лучше, вы это сделаете.

Реальность такова, что у нас есть то же, что и в прошлом году, а также больше огневой мощи и ребята, которые за этот год стали ближе и имеют опыт игры друг с другом. Так что да, мы можем перестать оглядываться по сторонам и просто посмотреть на себя, заглянуть внутрь команды. Это масса превосходного баскетбола, в который мы можем играть, и масса игр, которые мы можем выиграть с этой командой в том виде, в котором она есть сейчас", — приводит слова Хэма Sun Herald.