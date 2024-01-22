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Лейкерс не будет вносить изменения в состав зимой

Баскетбол

Состав останется прежним

Лейкерс не будет вносить изменения в состав зимой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм заявил о том, что в команде не планируется изменений этой зимой.

"Опять же, все продолжают говорить о том, что сейчас то время, когда нужно вносить изменения. Но все и так в этом бизнесе понимают, что, если есть возможности стать лучше, вы это сделаете.

Реальность такова, что у нас есть то же, что и в прошлом году, а также больше огневой мощи и ребята, которые за этот год стали ближе и имеют опыт игры друг с другом. Так что да, мы можем перестать оглядываться по сторонам и просто посмотреть на себя, заглянуть внутрь команды. Это масса превосходного баскетбола, в который мы можем играть, и масса игр, которые мы можем выиграть с этой командой в том виде, в котором она есть сейчас", — приводит слова Хэма Sun Herald.

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