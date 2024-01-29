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Ник Райт: Суперзвёзды отдыхают, а Леброн и Стеф продолжают устраивать шоу
Аналитик высказался о легендарных баскетболистах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт высказался по поводу Стефена Карри и Леброна Джеймса.
"В лиге, где есть система распределения нагрузки, где суперзвёзды отдыхают, а парни, которые должны были стать лидерами, совершенно ненадёжны… Леброн и Стеф продолжают появляться на работе и устраивать шоу.
Выражаем благодарность двум легендам, которые продолжают ставить НБА на уши", — написал Райт в социальных сетях.
Напомним, сегодня, 28 января, «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с "Голден Стэйт Уорриорз".
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