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Ник Райт: Суперзвёзды отдыхают, а Леброн и Стеф продолжают устраивать шоу

Баскетбол

Аналитик высказался о легендарных баскетболистах

Ник Райт: Суперзвёзды отдыхают, а Леброн и Стеф продолжают устраивать шоу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт высказался по поводу Стефена Карри и Леброна Джеймса.

"В лиге, где есть система распределения нагрузки, где суперзвёзды отдыхают, а парни, которые должны были стать лидерами, совершенно ненадёжны… Леброн и Стеф продолжают появляться на работе и устраивать шоу.

Выражаем благодарность двум легендам, которые продолжают ставить НБА на уши", — написал Райт в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 28 января, «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с "Голден Стэйт Уорриорз".

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ЛеБрон Джеймс Стефен Карри
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