Валерий Плеханов: После последних неудачных матчей работали над тем, чтобы исправить ошибки

Главный тренер Запорожья Валерий Плеханов клубной пресс-службе рассказал о подготовке к матчам Суперлиги, которые состоятся в Ровно.

"После последних неудачных матчей в Днепре работали над тем, чтобы исправить ошибки. В первую очередь это касается нашей защиты.

По-прежнему проблемой остается отсутствие основного плеймейкера Андрея Хохоника, что влияет на организацию игры. Скорее всего он поедет с командой в Ровно, но на тренировках в полную силу он не работает даже без контакта.

Что касается соперников, то Ровно выглядит сейчас очень убедительно. Они выиграли все матчи последнего бабла у конкурентов, их лидеры в хорошей форме, будут играть дома перед своими болельщиками. Все эти факторы, скажем так, не в нашу пользу. Но все равно ожидаю равной и интересной битвы. Выиграет тот, кто реализует свое преимущество в защите и нападении.

Второй матч с Говерлой. Они наоборот все матчи последнего бабла проиграли, поэтому, как и мы, будут пытаться реабилитироваться. У нас с ними все матчи были очень интересными. Очень хочется, чтобы две украинские команды показали яркий баскетбол.

Последняя игра Политехникой-Галичиной. Несмотря на то, что легионеры покинули клуб, команда продолжает играть в свой баскетбол. Для нас трудно даются третьи матчи, особенно если мы не в полном составе. Поэтому будем стараться максимально использовать ротацию в первых двух играх, чтобы на третий день быть готовыми бороться за победу", — сказал Плеханов.