Леброн Джеймс: Чтобы сделать рывок нам нужно здоровье

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о возможности команды улучшить игру. По словам Леброна, главное, чтобы никто из состава "озёрников" не получил травму.

"Что нужно, чтобы сделать рывок? Здоровье. В течение всего года это должно быть здоровье. Что нужно, чтобы играть убедительно в плей-офф? Я не знаю. Сейчас не уверен. Мы ещё не дошли до этого момента, так что мне трудно сказать", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" встречались с "Денвер Наггетс" и проиграли со счётом 106:114.