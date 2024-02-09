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Леброн Джеймс: Чтобы сделать рывок нам нужно здоровье
Баскетболист считает, что если среди игроков никто не получит травму, то команда может побороться в пле-офф
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о возможности команды улучшить игру. По словам Леброна, главное, чтобы никто из состава "озёрников" не получил травму.
"Что нужно, чтобы сделать рывок? Здоровье. В течение всего года это должно быть здоровье. Что нужно, чтобы играть убедительно в плей-офф? Я не знаю. Сейчас не уверен. Мы ещё не дошли до этого момента, так что мне трудно сказать", — сказал Джеймс на пресс-конференции.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Лейкерс" встречались с "Денвер Наггетс" и проиграли со счётом 106:114.
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