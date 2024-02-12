  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сакраменто Леня не смог обыграть Оклахому, Орландо в овертайме переиграл Чикаго
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сакраменто Леня не смог обыграть Оклахому, Орландо в овертайме переиграл Чикаго

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей НБА

Сакраменто Леня не смог обыграть Оклахому, Орландо в овертайме переиграл Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей.

Все результаты игрового дня НБА 12 февраля

  • "Оклахома-Сити Тандер" – "Сакраменто Кингз" – 127:113.
  • "Майами Хит" – "Бостон Селтикс" – 106:110.
  • "Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Нью-Орлеан –Пеликанс" – 84:93.
  • "Бруклин Нетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 123:103.
  • "Голден Стэйт Уорриорз" – "Финикс Санз" – 113:112.
  • "Атланта Хоукс" – "Хьюстон Рокетс" – 122:113.
  • "Нью-Йорк Никс" – "Индиана Пэйсерс" – 111:125.
  • "Торонто Рэпторс" – "Кливленд Кавальерс" – 95:119.
  • "Орландо Мэджик" – "Чикаго Буллз" – 114:108 ОТ.
  • "Вашингтон Уизардс" – "Филадельфия Сиксерс" – 113:119.
  • "Шарлотт Хорнетс" – "Мемфис Гриззлиз" – 115:106.

В одном из матчей "Оклахома-Сити Тандер" принимала "Сакраменто Кингз". Встреча прошла в Оклахоме на стадионе "Чизпик Энерджи-Арена" и завершилась победой хозяев со счётом 127:113.

Лучшим игроком в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 38 очков. Джейлен Уильямс набрал 32 очка.

В "Сакраменто" отметился Малик Монк, который набрав 26 очков. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 14 передач. Украинский баскетболист Алексей Лень за 2:44 минуты сделал одну передачу и один подбор.

В паралельном матче "Бостон Селтикс" на выезде обыграл "Майами Хит" со счётом 106:110. Святослав Михайлюк не принимал участия в матче. Лучшим игроком встречи был признан Джейсон Тейтум, у його активі 26 очок, 10 підбирань і 9 перехоплень. Здобувши перемогу, "Бостон" продовжив свою переможну серію до 4 матчів.

По теме
yellow-arrow
Динвидди официально стал игроком Лейкерс
yellow-arrow
В Германии жестоко убили семнадцатилетнего украинского баскетболиста
yellow-arrow
Гейм-виннер Карри – лучший момент тура НБА. Видео
Алексей Лень Сакраменто Кингз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости