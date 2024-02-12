Сакраменто Леня не смог обыграть Оклахому, Орландо в овертайме переиграл Чикаго

В ночь с 11 на 12 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной день. В рамках регулярного чемпионата было сыграно 11 матчей.

Все результаты игрового дня НБА 12 февраля

"Оклахома-Сити Тандер" – "Сакраменто Кингз" – 127:113.

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" – 106:110.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Нью-Орлеан –Пеликанс" – 84:93.

"Бруклин Нетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 123:103.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Финикс Санз" – 113:112.

"Атланта Хоукс" – "Хьюстон Рокетс" – 122:113.

"Нью-Йорк Никс" – "Индиана Пэйсерс" – 111:125.

"Торонто Рэпторс" – "Кливленд Кавальерс" – 95:119.

"Орландо Мэджик" – "Чикаго Буллз" – 114:108 ОТ.

"Вашингтон Уизардс" – "Филадельфия Сиксерс" – 113:119.

"Шарлотт Хорнетс" – "Мемфис Гриззлиз" – 115:106.

В одном из матчей "Оклахома-Сити Тандер" принимала "Сакраменто Кингз". Встреча прошла в Оклахоме на стадионе "Чизпик Энерджи-Арена" и завершилась победой хозяев со счётом 127:113.

Лучшим игроком в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 38 очков. Джейлен Уильямс набрал 32 очка.

В "Сакраменто" отметился Малик Монк, который набрав 26 очков. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 14 передач. Украинский баскетболист Алексей Лень за 2:44 минуты сделал одну передачу и один подбор.

В паралельном матче "Бостон Селтикс" на выезде обыграл "Майами Хит" со счётом 106:110. Святослав Михайлюк не принимал участия в матче. Лучшим игроком встречи был признан Джейсон Тейтум, у його активі 26 очок, 10 підбирань і 9 перехоплень. Здобувши перемогу, "Бостон" продовжив свою переможну серію до 4 матчів.