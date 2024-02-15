Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Филадельфии пытался подписать Леброна Джеймса
Но переговоры не увенчались успехом
Фото: Sportscasting
Президент "Филадельфии Сиксерс" Дэрил Мори предпринял попытку выменять лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет ESPN.
По данным источника, президент баскетбольной команды "Филадельфия Сиксерс" Мори обратился к генеральному директору "Лейкерс" Робу Пелинке, чтобы изучить возможность обмена с участием четырёхкратного чемпиона НБА. Пелинка ответил Мори отказом и спросил в ответ у президента "Филадельфии" о доступности Джоэла Эмбиида.
В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Хацкевич подписал в польский Заглембе еще двух украинцев
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Голден Стэйт связывался с Лейкерс для обмена Леброна Джеймса
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО