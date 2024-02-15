Президент Филадельфии пытался подписать Леброна Джеймса

Президент "Филадельфии Сиксерс" Дэрил Мори предпринял попытку выменять лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет ESPN.

По данным источника, президент баскетбольной команды "Филадельфия Сиксерс" Мори обратился к генеральному директору "Лейкерс" Робу Пелинке, чтобы изучить возможность обмена с участием четырёхкратного чемпиона НБА. Пелинка ответил Мори отказом и спросил в ответ у президента "Филадельфии" о доступности Джоэла Эмбиида.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.