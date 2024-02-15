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Президент Филадельфии пытался подписать Леброна Джеймса

Баскетбол

Но переговоры не увенчались успехом

Президент Филадельфии пытался подписать Леброна Джеймса

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Филадельфии Сиксерс" Дэрил Мори предпринял попытку выменять лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом пишет ESPN.

По данным источника, президент баскетбольной команды "Филадельфия Сиксерс" Мори обратился к генеральному директору "Лейкерс" Робу Пелинке, чтобы изучить возможность обмена с участием четырёхкратного чемпиона НБА. Пелинка ответил Мори отказом и спросил в ответ у президента "Филадельфии" о доступности Джоэла Эмбиида.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

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ЛеБрон Джеймс Филадельфии Сиксерс
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