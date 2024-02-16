Голден Стэйт Уорриорз может летом подписать контракт с Яннисом Адетокунбо

Игрок "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо летом может сменить команду. По информации аккаунта Baloncestoaldia, "Голден Стэйт Уорриорз" хочет заполучить 29-летнего игрока.

В октябре он продлил контракт до конца сезона 2026-27 годов, с опцией продления еще на один сезон

В недавно опубликованном рейтинге претендентов на MVP НБА от ESPN тяжелый форвард "Бакс" находится на третьей строчке. Список возглавил сербский центровой "Денвера" Никола Йокич.

Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN:

Никола Йокич (центровой, "Денвер Наггетс").

Шей Гилджес-Александер (защитник, "Оклахома-Сити Тандер").

Яннис Адетокунбо (тяжелый форвард, "Милуоки Бакс").

Лука Дончич (защитник, "Даллас Маверикс").

Кавай Леонард (легкий форвард, "Лос-Анджелес Клипперс").

Джейсон Тейтум (форвард, "Бостон Селтикс").

Джейлен Брансон (разыгрывающий, "Нью-Йорк Никс").

Донован Митчелл (защитник, "Кливленд Кавальерс").

Энтони Эдвардс (защитник, "Миннесота Тимбервулвз").

Кевин Дюрант (легкий форвард, "Финикс Санз").