Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голден Стэйт Уорриорз может летом подписать контракт с Яннисом Адетокунбо
Команда пытается усилить состав
фото - sltrib.com
Игрок "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо летом может сменить команду. По информации аккаунта Baloncestoaldia, "Голден Стэйт Уорриорз" хочет заполучить 29-летнего игрока.
В октябре он продлил контракт до конца сезона 2026-27 годов, с опцией продления еще на один сезон
В недавно опубликованном рейтинге претендентов на MVP НБА от ESPN тяжелый форвард "Бакс" находится на третьей строчке. Список возглавил сербский центровой "Денвера" Никола Йокич.
Топ-10 претендентов на MVP НБА по версии ESPN:
Никола Йокич (центровой, "Денвер Наггетс").
Шей Гилджес-Александер (защитник, "Оклахома-Сити Тандер").
Яннис Адетокунбо (тяжелый форвард, "Милуоки Бакс").
Лука Дончич (защитник, "Даллас Маверикс").
Кавай Леонард (легкий форвард, "Лос-Анджелес Клипперс").
Джейсон Тейтум (форвард, "Бостон Селтикс").
Джейлен Брансон (разыгрывающий, "Нью-Йорк Никс").
Донован Митчелл (защитник, "Кливленд Кавальерс").
Энтони Эдвардс (защитник, "Миннесота Тимбервулвз").
Кевин Дюрант (легкий форвард, "Финикс Санз").
Популярное сейчас
- Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтеру интересны позиции трех клубов-конкурентов. Пока что без изменений
- В российской колонии умер оппозиционный политик Навальный
- Голден Стэйт связывался с Лейкерс для обмена Леброна Джеймса
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО