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Леброн Джеймс назвал команду, в которой хотел бы завершить карьеру

Баскетбол

Баскетболист счастлив быть игроком Лейкерс

Леброн Джеймс назвал команду, в которой хотел бы завершить карьеру

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал в какой команде хотел бы завершить карьеру .

"Я ещё не рассчитал, сколько сезонов мне осталось. Знаю, что их не так много. Но я часть "Лейкерс". Я был очень счастлив быть игроком "Лейкерс" последние шесть лет, и надеюсь, так и останется… Не знаю, чем это закончится, но это всё-таки закончится", — сказал Леброн на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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