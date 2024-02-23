Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Бостон Михайлюка обыграл Чикаго, Лень помог Сакраменто обыграть Сан-Антонио
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
23 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей.
Все результаты игрового дня НБА 23 февраля
"Индиана Пэйсерс" — "Детройт Пистонс" — 129:115.
"Филадельфия Сиксерс" — "Нью-Йорк Никс" — 96:110.
"Торонто Рэпторс" — "Бруклин Нетс" — 121:93.
"Кливленд Кавальерс" — "Орландо Мэджик" — 109:116.
"Даллас Маверикс" — "Финикс Санз" — 123:113.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 129:107.
"Чикаго Буллз" — "Бостон Селтикс" — 112:129.
"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Хьюстон Рокетс" — 127:105.
"Юта Джаз" — "Шарлот Хорнетс" — 107:115.
"Денвер Наггетс" — "Вашингтон Уизардс" — 130:110.
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 128:110.
"Сакраменто Кингз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 127:122.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего "Далласа" Луки Дончича. На его счету 41 очко, девять подборов и 11 результативных передач. Также стоит упомянуть защитника "Финикс Санз" Девина Букера. Он набрал 35 очков, совершил пять подборов и отдал восемь передач.
Украинский баскетболист "Сакраменто Кингз" Алексей Лень провел на площадке 13:56 минут, где набрал 4 очка и 4 подбора.
В паралельном матче "Бостон" сыграл с "Чикаго", где Святослав Михайлюк сыграл 2 минуты и 14 секунд. За это время он набрал 4 очка, отметился 1 результативной передачей и 1 подбором.
Популярное сейчас
- Пушич: Марсель больше заслуживал выхода в следующий раунд
- Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин: В Реале немного насмехались, что у меня самые плохие и отвратительные бутсы во всей Ла Лиге
- В Германии умер второй украинский баскетболист, который стал жертвой нападения
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО