НБА. Бостон Михайлюка обыграл Чикаго, Лень помог Сакраменто обыграть Сан-Антонио

23 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей.

Все результаты игрового дня НБА 23 февраля

"Индиана Пэйсерс" — "Детройт Пистонс" — 129:115.

"Филадельфия Сиксерс" — "Нью-Йорк Никс" — 96:110.

"Торонто Рэпторс" — "Бруклин Нетс" — 121:93.

"Кливленд Кавальерс" — "Орландо Мэджик" — 109:116.

"Даллас Маверикс" — "Финикс Санз" — 123:113.

"Оклахома-Сити Тандер" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 129:107.

"Чикаго Буллз" — "Бостон Селтикс" — 112:129.

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Хьюстон Рокетс" — 127:105.

"Юта Джаз" — "Шарлот Хорнетс" — 107:115.

"Денвер Наггетс" — "Вашингтон Уизардс" — 130:110.

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 128:110.

"Сакраменто Кингз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 127:122.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего "Далласа" Луки Дончича. На его счету 41 очко, девять подборов и 11 результативных передач. Также стоит упомянуть защитника "Финикс Санз" Девина Букера. Он набрал 35 очков, совершил пять подборов и отдал восемь передач.

Украинский баскетболист "Сакраменто Кингз" Алексей Лень провел на площадке 13:56 минут, где набрал 4 очка и 4 подбора.

В паралельном матче "Бостон" сыграл с "Чикаго", где Святослав Михайлюк сыграл 2 минуты и 14 секунд. За это время он набрал 4 очка, отметился 1 результативной передачей и 1 подбором.