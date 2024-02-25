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Украина уступила в матче против Португалии в отборе на Евробаскет-2025

Баскетбол

Две игры в группе - два поражения

Украина уступила в матче против Португалии в отборе на Евробаскет-2025

Фото: ФБУ

Новина українською

Украина уступила во втором матче квалификации на чемпионат Европы-2025. Сегодня сборная не смогла оформить камбэк против Португалии. Счет - 77:79 в пользу оппонентов. После первой половины игры украинцы уступали в 15 очков. В третьей четверти "желто-синие" отыгрались, однако все же не смогли одержать победу. В первом раунде Украина уступила Словении.

После двух поединков отбора на Евробаскет у Украины два поражения и последнее место в группе, Словения - первая, Израиль - второй, Португалия - третья.

Следующие матчи отбора пройдут в ноябре 2024-го.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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