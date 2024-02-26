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Основной игрок Аталанты перенесёт операцию на руке
Баскетболист получил разрыв лучевой коллатеральной связки
Фото: ESPN
"Атланта Хоукс" сообщила о травме разыгрывающего и лидера клуба Трея Янга матче с "Торонто Рэпторс" (121:123). В связи с этим ему предстоит перенести операцию.
"Во время пятничной игры Трэй Янг получил травму левой руки. Вчера он прошел МРТ, которая выявила разрыв лучевой коллатеральной связки на пятом пальце левой руки. Во вторник ему предстоит операция по восстановлению, а через четыре недели он пройдёт повторное обследование", — говорится в заявлении "Атланты" в социальной сети X (ранее Twitter).
В нынешнем сезоне 25-летний разыгрывающий "Атланты" принял участие в 51 матче, набирая в среднем 26,4 очка, делая 10,8 результативной передачи и 2,7 подбора.
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