Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
21-летний центровой Оклахомы стал автором уникального достижения
Новая восходящая звезда НБА
Фото: https://twitter.com/BrandonRahbar/status/1755088878053036258
21-летний центровой "Оклахома-Сити Тандер" Чет Холмгрен стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации.
Холмгрен стал первым новичком НБА, сумевшим за сезон сделать 150 блок-шотов и при этом реализовать 100 трёхочковых бросков. Об этом информирует статистический сервис NBA History.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 7,7 подбора, отдавал 2,7 передачи и делал 2,6 блок-шота.
Популярное сейчас
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер
- В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей
- Украина уступила в матче против Португалии в отборе на Евробаскет-2025
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО