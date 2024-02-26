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21-летний центровой Оклахомы стал автором уникального достижения

Баскетбол

Новая восходящая звезда НБА

21-летний центровой Оклахомы стал автором уникального достижения

Фото: https://twitter.com/BrandonRahbar/status/1755088878053036258

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21-летний центровой "Оклахома-Сити Тандер" Чет Холмгрен стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации.

Холмгрен стал первым новичком НБА, сумевшим за сезон сделать 150 блок-шотов и при этом реализовать 100 трёхочковых бросков. Об этом информирует статистический сервис NBA History.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 7,7 подбора, отдавал 2,7 передачи и делал 2,6 блок-шота.

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