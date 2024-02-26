21-летний центровой Оклахомы стал автором уникального достижения

21-летний центровой "Оклахома-Сити Тандер" Чет Холмгрен стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации.

Холмгрен стал первым новичком НБА, сумевшим за сезон сделать 150 блок-шотов и при этом реализовать 100 трёхочковых бросков. Об этом информирует статистический сервис NBA History.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 17,1 очка, совершал 7,7 подбора, отдавал 2,7 передачи и делал 2,6 блок-шота.