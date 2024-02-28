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НБА. Бостон не испытал проблем с Филадельфией, Милуоки не оставил шанса Шарлотт
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, в ночь с 27 на 28 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей.
В одном из матчей "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Хозяева одержали победу со счётом 117:99.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Филадельфии" Тайриз Макси. На его счету 32 очка, три подбора и пять результативных передач.
Лучшим в составе "Бостона" стал защитник Джейлен Браун. Он набрал 31 очко, совершил шесть подборов и сделал один ассист.
После 58 матчей "Бостон" лидирует в Восточной конференции со 104 очками.
Все результаты игрового дня НБА 28 февраля
"Орландо Мэджик" – "Бруклин Нетс" — 108:81.
"Кливленд Кавальерс" – "Даллас Маверикс" — 121:119.
"Вашингтон Уизардс" – "Голден Стэйт Уорриорз" — 112:123.
"Нью-Йорк Никс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" — 92:115.
"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" — 117:99.
"Атланта Хоукс" – "Юта Джаз" — 124:97.
"Милуоки Бакс" – "Шарлотт Хорнетс" — 123:85.
"Миннесота Тимбервулвз" – "Сан-Антонио Спёрс" — 114:105.
"Чикаго Буллз" – "Детройт Пистонс" — 95:105.
"Оклахома-Сити Тандер" – "Хьюстон Рокетс" — 112: 95.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Майами Хит" — 96: 106.
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