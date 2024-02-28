НБА. Бостон не испытал проблем с Филадельфией, Милуоки не оставил шанса Шарлотт

Сегодня, в ночь с 27 на 28 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей.

В одном из матчей "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Хозяева одержали победу со счётом 117:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Филадельфии" Тайриз Макси. На его счету 32 очка, три подбора и пять результативных передач.

Лучшим в составе "Бостона" стал защитник Джейлен Браун. Он набрал 31 очко, совершил шесть подборов и сделал один ассист.

После 58 матчей "Бостон" лидирует в Восточной конференции со 104 очками.

Все результаты игрового дня НБА 28 февраля

"Орландо Мэджик" – "Бруклин Нетс" — 108:81.

"Кливленд Кавальерс" – "Даллас Маверикс" — 121:119.

"Вашингтон Уизардс" – "Голден Стэйт Уорриорз" — 112:123.

"Нью-Йорк Никс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" — 92:115.

"Бостон Селтикс" – "Филадельфия Сиксерс" — 117:99.

"Атланта Хоукс" – "Юта Джаз" — 124:97.

"Милуоки Бакс" – "Шарлотт Хорнетс" — 123:85.

"Миннесота Тимбервулвз" – "Сан-Антонио Спёрс" — 114:105.

"Чикаго Буллз" – "Детройт Пистонс" — 95:105.

"Оклахома-Сити Тандер" – "Хьюстон Рокетс" — 112: 95.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Майами Хит" — 96: 106.