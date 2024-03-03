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НБА. Бруклин побеждает Атланту, Юта уступает Майами

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Результаты тура НБА

НБА. Бруклин побеждает Атланту, Юта уступает Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" – "Атланта"

114:102 (21:28, 39:34, 30:18, 24:22)

"Майами" – "Юта"

126:120 (30:34, 28:28, 32:28, 36:30)

"Мемфис" – "Портленд"

100:107 после ОТ (20:25, 31:22, 27:14, 17:34, 5:12)

"Лейкерс" – "Денвер"

114:124 (33:27, 33:31, 23:31, 25:35)

"Финикс" – "Хьюстон"

109:118 (19:38, 25:16, 35:35, 30:29)

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