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Леброн Джеймс – первый в истории НБА, преодолевший отметку 40 тысяч набранных очков

Баскетбол
Обновлено

Живая легенда

Леброн Джеймс – первый в истории НБА, преодолевший отметку 40 тысяч набранных очков

Фото: Sportscasting

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата против "Денвер" установил исторический рекорд НБА. Он стал первым игроком в истории, которому удалось пересечь отметку 40 тысяч набранных очков.

Всего Леброн провел 1475 матчей в чемпионате. Теперь в его активе 40 017 очков, он опережает Карима Абдул-Джабара на 1630 очков.

Видео легендарного момента:

Результаты тура НБА

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