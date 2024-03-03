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Леброн Джеймс – первый в истории НБА, преодолевший отметку 40 тысяч набранных очков
Живая легенда
Фото: Sportscasting
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата против "Денвер" установил исторический рекорд НБА. Он стал первым игроком в истории, которому удалось пересечь отметку 40 тысяч набранных очков.
Всего Леброн провел 1475 матчей в чемпионате. Теперь в его активе 40 017 очков, он опережает Карима Абдул-Джабара на 1630 очков.
Видео легендарного момента:
LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points— NBA (@NBA) March 3, 2024
DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf
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