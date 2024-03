Леброн Джеймс – первый в истории НБА, преодолевший отметку 40 тысяч набранных очков

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата против "Денвер" установил исторический рекорд НБА. Он стал первым игроком в истории, которому удалось пересечь отметку 40 тысяч набранных очков.

Всего Леброн провел 1475 матчей в чемпионате. Теперь в его активе 40 017 очков, он опережает Карима Абдул-Джабара на 1630 очков.

Видео легендарного момента:

Результаты тура НБА

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points



