  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 была продана на аукционе за внушительную сумму
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 была продана на аукционе за внушительную сумму

Баскетбол
Обновлено

В том матче Лейкерс потерпел поражение

Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 была продана на аукционе за внушительную сумму

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Игровая майка Коби Брайанта, в которой он играл в финале НБА 2009 года в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", была продана на аукционе за $ 915 тыс.

Брайант надел это джерси в третьей игре финала НБА против "Орландо Мэджик", в которой набрал 31 очко и отдал восемь результативных передач. Его клуб проиграл со счётом 104:108. Несмотря на проигрыш, участники аукциона Goldin Auctions готовы были заплатить серьезную сумму.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес".

По теме
yellow-arrow
Названы лучшие тренеры месяца в НБА
yellow-arrow
Центровой Финикса Юсуф Нуркич стал пятым игроком в XXI веке с 30+ подборами в матче НБА
yellow-arrow
Леброн Джеймс – первый в истории НБА, преодолевший отметку 40 тысяч набранных очков
Коби Брайант
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости