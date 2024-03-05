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Майка Коби Брайанта с финала НБА 2009 была продана на аукционе за внушительную сумму
В том матче Лейкерс потерпел поражение
Игровая майка Коби Брайанта, в которой он играл в финале НБА 2009 года в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", была продана на аукционе за $ 915 тыс.
Брайант надел это джерси в третьей игре финала НБА против "Орландо Мэджик", в которой набрал 31 очко и отдал восемь результативных передач. Его клуб проиграл со счётом 104:108. Несмотря на проигрыш, участники аукциона Goldin Auctions готовы были заплатить серьезную сумму.
Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес".
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