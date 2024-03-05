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Назван лучший игрок Суперлиги в феврале
Лидер Старого Луцка набрал 13 очков
Фото: ФБУ
Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в феврале.
На награду претендовали 10 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований — ФБУ.
В итоге по результатам голосования лучшим игроком февраля в Суперлиге стал игрок Старого Луцка Александр Кольченко.
Результаты голосования:
Александр Кольченко - 13 баллов
Михаил Горобченко - 8 баллов
Максим Сафонов - 3 балла
Максим Никитин - 2 балла
Элайджа Джойнер - 1 балл
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