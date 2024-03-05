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Назван лучший игрок Суперлиги в феврале

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Лидер Старого Луцка набрал 13 очков

Назван лучший игрок Суперлиги в феврале

Фото: ФБУ

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Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги в феврале.

На награду претендовали 10 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований — ФБУ.

В итоге по результатам голосования лучшим игроком февраля в Суперлиге стал игрок Старого Луцка Александр Кольченко.

Результаты голосования:

Александр Кольченко - 13 баллов

Михаил Горобченко - 8 баллов

Максим Сафонов - 3 балла

Максим Никитин - 2 балла

Элайджа Джойнер - 1 балл

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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