Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА
Лидер Лейкерс опередил по этому показателю Карла Мэлоуна
7 марта состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз".
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс начал встречу с первых минут, выйдя таким образом на чистое шестое место в истории лиги по количеству сыгранных игр в регулярных чемпионатах — 1477.
Таким образом Джеймс обошёл члена Зала славы баскетбола Карла Мэлоуна (1476).
В тройку лидеров по сыгранным матчам входят Роберт Пэриш, на счету которого 1611 участий и Карим Абдул-Джаббар (1560)
Популярное сейчас
- Экс-тренер Шахтера может возглавить Манчестер Юнайтед
- Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
- Лунин получил средние оценки за ответный матч с РБ Лейпциг
- Умер чемпион Европы по баскетболу Вадим Гладун
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Комментарии 1