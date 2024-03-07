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Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА

Баскетбол

Лидер Лейкерс опередил по этому показателю Карла Мэлоуна

Леброн Джеймс вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

7 марта состоялся матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Сакраменто Кингз".

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс начал встречу с первых минут, выйдя таким образом на чистое шестое место в истории лиги по количеству сыгранных игр в регулярных чемпионатах — 1477.

Таким образом Джеймс обошёл члена Зала славы баскетбола Карла Мэлоуна (1476).

В тройку лидеров по сыгранным матчам входят Роберт Пэриш, на счету которого 1611 участий и Карим Абдул-Джаббар (1560)

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ЛеБрон Джеймс
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
07.03.2024 в 09:33
Ой! Бог ты мой! Как это важно!!!!!!!!!!1!!!!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
07.03.2024 в 09:33
Ой! Бог ты мой! Как это важно!!!!!!!!!!1!!!!
Ответить
0
0

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