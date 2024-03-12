Прометей покидает Еврокубок в четвертьфинале

"Прометей" покинул Еврокубок 2023/24, уступив в 1/4 финала французскому "Буру".

Первая половина игры прошла с плотной борьбой соперников, и в итоге на большой перерыв команды ушли при счете 45:44 в пользу "Бура".

После отдыха подопечные Ронена Гинзбурга немного сдали позиции и позволили сопернику получить двузначное преимущество.

"Прометей" выходил на заключительные 10 минут с отставанием от соперника в 22 очка. И все же украинской команде не хватало времени, чтобы догнать соперника - 25:16.

Еврокубок. Четвертьфинал

"Бур" (Франция) - "Прометей" (Украина) - 95:82 (17:16, 28:28, 34:13, 16:25)