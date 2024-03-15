Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фенербахче установил рекорд по количеству реализованых трехочковых в Евролиге
Предыдущий рекорд составлял 22 мяча
"Фенербахче" Стамбул забил в кольцо испанской "Валенсии" 24 трёхочковых броска за один матч, побив рекорд лиги по этому показателю.
В этом матче, состоявшемся на арене "Улкер", хозяева площадки доминировали от начала до конца и в итоге разгромили соперника со счётом 118:88.
Также команда "Фенербахче" продемонстрировала высокую эффективность дальних бросков – из 38 попыток 24 оказались результативными – это 63,2%.
- Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
Лучшим снайпером стал Тайлер Дорси, забивший восемь из девяти трёхочковых бросков за игру.
Предыдущий рекорд принадлежал "Анадолу Эфес" из Стамбула, который забил 22 трёхочковых "Маккаби Тель-Авив" в феврале 2022 года.
Популярное сейчас
- Лунин против Холанда. Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - на пути к группе ЛЧ, Динамо на границе топ-70, Заря - высоко, но без смысла
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- Никола Йокич и Джамал Маррей установили рекорд в НБА
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО