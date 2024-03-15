Фенербахче установил рекорд по количеству реализованых трехочковых в Евролиге

"Фенербахче" Стамбул забил в кольцо испанской "Валенсии" 24 трёхочковых броска за один матч, побив рекорд лиги по этому показателю.

В этом матче, состоявшемся на арене "Улкер", хозяева площадки доминировали от начала до конца и в итоге разгромили соперника со счётом 118:88.

Также команда "Фенербахче" продемонстрировала высокую эффективность дальних бросков – из 38 попыток 24 оказались результативными – это 63,2%.

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Лучшим снайпером стал Тайлер Дорси, забивший восемь из девяти трёхочковых бросков за игру.

Предыдущий рекорд принадлежал "Анадолу Эфес" из Стамбула, который забил 22 трёхочковых "Маккаби Тель-Авив" в феврале 2022 года.